Контент-менеджер на Wordpress для публикации 100 статей

Работа по публикации 100 статей на нескольких сайтах CMS Wordpress.

В обязанности входит:

1. Получение статьи и её публикация на блоге.

2. Перед публикацией нужно проверить – есть ли подобная статья на сайте.

3. Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к картинкам. Картинки обязательно отличного качества.

4. Прописывание картинкам Title, подписи – это одно предложение для всех данных, будет означать что вы хотели сказать этой картинкой. Alt картинки, что на самом деле на картинке.

5. Подбор видео (одного и более) на сервисе Youtube.com. В статью вставляется просто ссылка.

6. Заполнение у статей Заголовка, Title, Description, Keywords статьи (поставляются копирайтерами).

7. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта по смыслу (не менее 5 ссылок)

8. Соблюдение структурности документа – Заголовки, списки и прочее.

9. Вставка тега после первой картинки и некоторого количества текста. More с текстом внутри. Должно получиться вот так:

10. Финальная проверка тошнотности.

Есть видео с правильным процессом публикации.

Количество публикаций в день – около 5-10 или больше. Оплата партиями по вашим отчётам. Сайтов для работы несколько, но можно работать только по 1.

Опишите свои успехи в этой области. Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса. Но мне нужны только те люди, которые умеют это делать, а ещё лучше, которые могут даже подсказать мне что-то. Это будет огромным плюсом вам.

Цена 50 рублей за публикацию одной статьи.