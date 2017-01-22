Постинг сообщений на форумах, блогах, сайтах со ссылкой на сайт

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Необходимо на различных живых форумах, блогах, тематических сайта с отличной посещаемостью оставить сообщения с ссылкой, которые бы не удалялись модераторами и администраторами. 

Аккаунты, с которых оставляются сообщения должны быть живыми, естественными. 

Более подробная информация указана в ТЗ, прикреплённом к проекту.    

Оплата за сообщения следующая:    

- 30 руб/сообщение, если оно с прямой индексируемой ссылкой    

- 25 руб/сообщение, если оно с ссылкой через редирект    

- 20 руб/сообщение, если оно с неиндексируемой ссылкой    

- 15 руб/сообщение, если оно просто с текстовой ссылкой    

- 0 руб/сообщение, если ссылку в сообщении удалили в течение 3-5 дней.    

Количество оставленных сообщений – не ограничено.    

Наши сайты связаны с недвижимостью и интернет-магазинами по продаже различного рода одежды и аксессуаров.

8 лет назад
tebevezem
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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