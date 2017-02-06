Заполнить интернет-магазин на 1С-Битрикс

Информация для заполнения берется с другой сайта (не на 1С-Битрикс): цены, фото, торговые предложения.

В ответах укажите стоимость за одну товарную позицию.

Нужно заполнить название, сгенерировать символьный код, ввести производителя, материал, артикул, описание модели и загрузить фотографии. Затем сгенерировать торговые предложения по размерам, в название у них должно быть, название элемента в скобках размер, доступное кол-во поставить 100000, завести соотвествующие цены в закупочные и розничные.