Заполнить интернет-магазин на 1С-Битрикс

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Завершен22 заявки254 просмотра

Информация для заполнения берется с другой сайта (не на 1С-Битрикс): цены, фото, торговые предложения.

В ответах укажите стоимость за одну товарную позицию.

Нужно заполнить название, сгенерировать символьный код, ввести производителя, материал, артикул, описание модели и загрузить фотографии. Затем сгенерировать торговые предложения по размерам, в название у них должно быть, название элемента в скобках размер, доступное кол-во поставить 100000, завести соотвествующие цены в закупочные и розничные.

8 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Glory1989
Татьяна 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$6
1 день
Татьяна очень ответственно и качественно выполнила задание. Конкурентная цена, отличный результат. Рекомендую!
Антон-отличный заказчик. Понятное и четкое ТЗ, быстрая оплата. Приятен в общении. Поможет, если чего-то не знаешь. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Glory1989
Татьяна 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад