Работа по публикации 100 статей на нескольких сайтах CMS Wordpress. В обязанности входит: 1. Получение статьи и её публикация на блоге. 2. Перед публикацией нужно проверить – есть ли ...
Контент-менеджер DLE - опубликовать 50 статей в блоге
Загрузить и оформить 50 статей на 3 сайтах DLE.
- Проверка тошноты и уникальности
- Загрузка и расстановка по тексту картинок для статей (предоставлены копирайтером)
- Прописывание картинкам Title и Alt (что изображено на картинке)
- Вставка видеоролика с Youtube
- Заполнение H1, Title, Keywords, Description (обычно указаны копирайтером).
- Проставить 2-3 ссылки на другие статьи сайта по теме
- Простановка h2, h3, списков, жирного, курсива, цитат
2. Дайте 5 ссылок на загруженные вами статьи, желательно DLE сайты
Оплата: 50 рублей за публикацию одной статьи. Объем 1 статьи 3-8 тыс знаков, 5-20 фото.
Заявки фрилансеров
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