Контент-менеджер DLE - опубликовать 50 статей в блоге

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки167 просмотров

Загрузить и оформить 50 статей на 3 сайтах DLE.

  • Проверка тошноты и уникальности
  • Загрузка и расстановка по тексту картинок для статей (предоставлены копирайтером)
  • Прописывание картинкам Title и Alt (что изображено на картинке)
  • Вставка видеоролика с Youtube
  • Заполнение H1, Title, Keywords, Description (обычно указаны копирайтером).
  • Проставить 2-3 ссылки на другие статьи сайта по теме
  • Простановка h2, h3, списков, жирного, курсива, цитат
1. Перечислите, какие задачи вы выполняли на других сайтах.

2. Дайте 5 ссылок на загруженные вами статьи, желательно DLE сайты

Оплата: 50 рублей за публикацию одной статьи. Объем 1 статьи 3-8 тыс знаков, 5-20 фото. 

DLE
8 лет назад
eleazar
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров