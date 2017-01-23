Инвайтер для ручного приглашения в группу

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок159 просмотров

Потенциальная аудитория есть, текст сообщений пользователям есть. От вас требуется механическая работа, а также наличие нескольких живых аккаунтов в вк. Оплата не высокая, но и работа не пыльная. Подходит новичкам

8 лет назад
guest_14851890574144
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров