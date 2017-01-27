Проработать карточки спортивных объектов

Добрый день!

Задача следующая: На спортивном портале (база спортивных объектов) необходимо проработать карточки этих объектов (всего около 3 000 вся Россия) Начнем с МСК.

Т.е. в админке заходим в конкретный объект (карточку объекта) и сверяем информацию с сайтом этого объекта.

Проверяем правильность названия, адреса, вносим мета-теги (Шаблон предоставляю), корректность лого, фото, если

необходимо вносим корректировку.

Работа не на скорость, а на качество!

Необходимо внимательно все проверить, т.е. заполняем не с нуля, а корректируем и дополняем уже имеющиеся

данные.

Срочности нет, если вы гонитесь за объемами за малый срок,то это не этот проект!

Необходим качественный подход, а не скоростной. Все обговорим и обсудим. Пишите вопросы.

Будут рассмотрены заявки только с указанной стоимостью за данную работу.