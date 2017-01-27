Проработать карточки спортивных объектов

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Завершен10 заявок232 просмотра

Добрый день!

Задача следующая: На спортивном портале (база спортивных объектов) необходимо проработать карточки этих объектов (всего около 3 000 вся Россия) Начнем с МСК.

Т.е. в админке заходим в конкретный объект (карточку объекта) и сверяем информацию с сайтом этого объекта.

Проверяем правильность названия, адреса, вносим мета-теги (Шаблон предоставляю), корректность лого, фото, если

необходимо вносим корректировку.

Работа не на скорость, а на качество!

Необходимо внимательно все проверить, т.е. заполняем не с нуля, а корректируем и дополняем уже имеющиеся

данные.

Срочности нет, если вы гонитесь за объемами за малый срок,то это не этот проект!

Необходим качественный подход, а не скоростной.  Все обговорим и обсудим. Пишите вопросы.

Будут рассмотрены заявки только с указанной стоимостью за данную работу.

8 лет назад
Yuzhanin
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

belyaev707
Алексей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$1
1 день
Очень добросовестный исполнитель. Всегда на связи, корректное общение. Задачу понял и выполнил всё как надо. Имеет хороший, разнообразный опыт на фрилансе и при этом совсем не завышает стоимость работ. Цены очень приемлемые и при этом профессиональный подход. Рекомендую Алексея, как отличного исполнителя! Продолжаем сотрудничать.
Добросовестный, ответственный и справедливый человек! Работать, одно удовольствие! Постановка задачи: 5 Оплата в срок: 5 Коммуникация: 5 Рекомендую как отличного заказчика!!!

Заявки фрилансеров

belyaev707
Алексей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
8 лет назад