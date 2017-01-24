Наполнение контентом интернет-магазина на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок216 просмотров

Требуется наполнить контентом интернет-магазин на OpenCart с нуля.

Обязательно умение пользоваться программой-парсером контента Content Downloader или аналогичной.

Так же приветствуется навык перевода с немецкого языка.

Кол-во товарных позиций ~ 30 тыс.

Возможна работа с командой профессионалов.

Оплата хорошая, по  договорённости, после обсуждения деталей.

Opencart
8 лет назад
Road
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров