Фотоматериал

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Закрыт24 заявки359 просмотров

Необходимый человек который будет подбирать фотоматериал для статей, возможно потребуется небольшая редакция в стиле изменения размеров и тому подобное. Фото материал необходимо  подбирать к ресурсу http://miridei.info/, просмотрите в нем примеры изображений прикрепленных к статьям, если вы с этим справитесь пишите. 

8 лет назад
niodimovsergei
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров