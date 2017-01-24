Необходимый человек который будет подбирать фотоматериал для статей, возможно потребуется небольшая редакция в стиле изменения размеров и тому подобное. Фото материал необходимо подбирать к ресурсу http://miridei.info/, просмотрите в нем примеры изображений прикрепленных к статьям, если вы с этим справитесь пишите.