Добавить в панель баланс яндекс директ и гугл адвордс

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Необходимо добавить в панель строки с балансом яндекс директ и гугл адвордс. С возможностью перехода на страницу пополнения. И лимитами, при достижении которых, отправляется смс с предупреждением. Пожалуйста присылайте ваши цены и сроки.

8 лет назад
bec39
Артем 
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров