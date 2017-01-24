Перенос готовых объявлений из Excel в интерфейс

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Закрыт29 заявок298 просмотров

Необходимо из таблицы Excel скопировать в интерфейс Яндекс Директа объявления данные (5 параметров на каждое объявление).

Цена — 5 руб за добавление 1 объявление.

В среднем уходит 3 минуты на 1 объявление.

Простая монотонная работа.

8 лет назад
baklicky
Евгений 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров