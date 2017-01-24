Работа по публикации 100 статей на нескольких сайтах CMS Wordpress. В обязанности входит: 1. Получение статьи и её публикация на блоге. 2. Перед публикацией нужно проверить – есть ли ...
Перенос готовых объявлений из Excel в интерфейс
Необходимо из таблицы Excel скопировать в интерфейс Яндекс Директа объявления данные (5 параметров на каждое объявление).
Цена — 5 руб за добавление 1 объявление.
В среднем уходит 3 минуты на 1 объявление.
Простая монотонная работа.
Заявки фрилансеров
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