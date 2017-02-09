Заполнение товаром интернет магазин

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок233 просмотра

В общем есть список товаров в экселе цена, артикул и т.д. - это спортивная одежда, обувь. Надо по артикулу найти этот товар в интернете, и потом добавить с картинками и описанием в магазин. Желательно человек с Украины. Готов платить 4 грн. за товар, списки будут обновляться каждый месяц, около 150-200, планируется больше

8 лет назад
Efemerid
Эдуард 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$25
4 дня
Все сделано качественно и быстро, без лишних расспросов.
Спасибо за сотрудничество! Хороший человек и заказчик) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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