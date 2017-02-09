Необходимый человек который будет подбирать фотоматериал для статей, возможно потребуется небольшая редакция в стиле изменения размеров и тому подобное. Фото материал необходимо подбирать к ресурсу http://miridei.info/, просмотрите в нем примеры изображений прикрепленных к статьям, если вы с этим справитесь пишите.
Заполнение товаром интернет магазин
В общем есть список товаров в экселе цена, артикул и т.д. - это спортивная одежда, обувь. Надо по артикулу найти этот товар в интернете, и потом добавить с картинками и описанием в магазин. Желательно человек с Украины. Готов платить 4 грн. за товар, списки будут обновляться каждый месяц, около 150-200, планируется больше
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