Сайт на Друпале, нужно дозаполнить каталог продукции, разделы уже заведены. Около 50 страниц формата А4. Текст, таблицы копируются. Источник - Word. На странице (в среднем) 1-2 картинки, текст, таблица. ...
Нужно найти статьи и переписать
Задача: найти сайты этих компаний и скопировать ниже статьи по следующим ключевым запросам (основные запросы) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AzPRQCiNlqfv8QeR6Z3d8ztvIxkY54hC6LGHXvDDtWI/edit#gid=0
Всего 13 основных запросов
На каждый основной запрос должен быть от 3 до 5 статьей
Берём статьи с сайтов этих компаний и с поисковой выдачи Google + Yandex
Ссылка на подробное описание задачи
https://docs.google.com/document/d/1MZSfkwy9bXXm-YJgNJGazGkXBUqQEPCb4BHL0JLUHxA/edit
Заявки фрилансеров
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