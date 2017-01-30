Заполнение материалов сайта из Word

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Завершен22 заявки245 просмотров

Сайт на Друпале, нужно дозаполнить каталог продукции, разделы уже заведены. Около 50 страниц формата А4.

Текст, таблицы копируются. Источник - Word.

На странице (в среднем) 1-2 картинки, текст, таблица.

Писать в личку.

8 лет назад
Svetymne
44 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 лет назад
$16
2 дня
Спасибо за работу! Оперативно справился с заданием, разобрался с таблицами и их стилями. Рекомендую. Drupal знает на "5".
Понравилось работать с Светланой. Приятный в общении заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 лет назад

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