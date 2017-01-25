Добавить новости на сайт

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Закрыт35 заявок248 просмотров

Нужно из группы Вконтакте перенести новости на сайт. 

Просьба указать:

1) стоимость работы в час

2) вы работаете только вечерами, или в течение дня?

8 лет назад
nniikkhhii
Никита 
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров