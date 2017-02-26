Перенести объявления с авито на baza.drom и auto.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок1762 просмотра

перенести объявления с авито на baza.drom, и auto.ru 

Есть порядка 700 объявлений на авито моих. их необходимо перенести на дром, и авто.ру

https://www.avito.ru/detali72

Цена интересует и сроки, цену указывайте за 1 объявления, за все обьявления.

вероятно это возможно только переносом в ручную.

8 лет назад
allch
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

qluqwa
26 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотная постановка задачи, ответственный работодатель. Приятно было сотрудничать!

Заявки фрилансеров

qluqwa
26 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно найти статьи и переписать

    Задача: найти сайты этих компаний и скопировать ниже статьи по следующим ключевым запросам (основные запросы) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AzPRQCiNlqfv8QeR6Z3d8ztvIxkY54hC6LGHXvDDtWI/edit#gid=0 Всего 13 основных запросов На каждый основной запрос должен быть от 3 до 5 статьей ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заполнение материалов сайта из Word

    Сайт на Друпале, нужно дозаполнить каталог продукции, разделы уже заведены. Около 50 страниц формата А4. Текст, таблицы копируются. Источник - Word. На странице (в среднем) 1-2 картинки, текст, таблица. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Зарегистрироваться на 40 сайтах бирж фриланса и оставить портфолио

    Зарегистрироваться на 40 сайтах бирж фриланса как вебмастер , программист , дизайнер итд.. Биржи можно найти тут: https://infogra.ru/freelance/85-sajtov-dlya-poiska-udalennoj-raboty Написать небольшое уникальное портфолио  и поставить ссылку на сайт От ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Размещение текстов (и ссылок) на форумах, досках объявлений, комментах

    Задача не в том, чтобы за-спамить ссылками форумы, а немного в другом. Мы хотим получить тематические ссылки на авто-сообществах, которые будут уместными и релевантными. Форумы и ссылки: Ищем тему в форуме ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Описания товаров для сайта xenon.ua

    Исходная от xenon.ua: есть прайс-лист поставщика с товарами в виде: бренд, код, название (например: SONAX, 305000, Полироль для фар). Что хочется получить на выходе: понятное человеку название товара, например, Полироль для фар SONAX Kratzer Entferner 75 ...

    HTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заполнение товаром интернет магазин

    $25

    В общем есть список товаров в экселе цена, артикул и т.д. - это спортивная одежда, обувь. Надо по артикулу найти этот товар в интернете, и потом добавить с картинками и описанием в магазин. Желательно человек ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Фотоматериал

    Необходимый человек который будет подбирать фотоматериал для статей, возможно потребуется небольшая редакция в стиле изменения размеров и тому подобное. Фото материал необходимо  подбирать к ресурсу http://miridei.info/, просмотрите в нем примеры изображений прикрепленных к статьям, если вы с этим справитесь пишите.

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад