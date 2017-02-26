перенести объявления с авито на baza.drom, и auto.ru

Есть порядка 700 объявлений на авито моих. их необходимо перенести на дром, и авто.ру

https://www.avito.ru/detali72

Цена интересует и сроки, цену указывайте за 1 объявления, за все обьявления.

вероятно это возможно только переносом в ручную.