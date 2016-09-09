Отрезать от фона 13 изображений предметов

Обработка фотографийЗавершен8 заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 13 фотографий банок спортивного питания. Все в одинаковом ракурсе, одинаковое освещение, не пересвечены, очень простая форма. Единственное, что - фон белый, т.к. не было другого. Нужно качественно отрезать от фона.

При ответе указывайте, пожалуйста, стоимость, т.к. работа простая, мы выбираем по цене. 

7 лет назад
apaex
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
delsan
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$3
1 день
Ох, все бы так работали, как Александр. Быстро, качественно, вежлив в общении, спасибо Вам!
Хороший заказчик, 100% рекомендую! Подробно и понятно оформленное задание, приятное общение и быстрая оплата