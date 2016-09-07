Ретушь свадебных фотографий в количестве 12 штук

Обработка фотографийЗакрыт7 заявок273 просмотра
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Необходимо сделать художественную обработку и ретушь 12 фотографии в формате JPG. Без ресайза (изменения размера), не простое применение плагинов и эффектов, а именно качественная проработка цветов и свето-теневого рисунка.

Уменьшенные копии работ для ознакомления можно скачать по ссылке:

https://yadi.sk/d/XWHpUr7vutskf

7 лет назад
Maverickneru
Павел 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sven9
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Не рекомендую данного исполнителя так как он не имеет представления о художественной обработке и ретуши в принципе. Исполнитель провёл сомнительную цветокоррекцию отправленных фотографий, грубо осветлив их, либо сделав простое кадрирование, не решая вопрос другими методами. Неумение и, судя по всему, нежелание работать с объёмом. В общем исполнитель показал себя как типичный очень ленивый, не творческий, и не компетентный фриланс-ретушёр, каких достаточно много на просторах фрилансовых сайтов.
Если вы решите работать с этим заказчиком, то добивайтесь конкретной постановки задачи, иначе потом, если вы опрометчиво этого не сделаете из него польётся столько говна, что денег его вам не захочется.
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