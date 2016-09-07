Ретушь свадебных фотографий в количестве 12 штук

Необходимо сделать художественную обработку и ретушь 12 фотографии в формате JPG. Без ресайза (изменения размера), не простое применение плагинов и эффектов, а именно качественная проработка цветов и свето-теневого рисунка.

Уменьшенные копии работ для ознакомления можно скачать по ссылке:

https://yadi.sk/d/XWHpUr7vutskf