Убрать фон у фотографий

Необходимо почистить (убрать фон) у довольно большого количества фото. Пример исходного фото и почищенного во вложении.

Называйте цену за чистку 10 фото и срок выполнения.

Фото довольно много, а результат нужен довольно срочно, потому необходимо несколько человек.

Оплата по факту выполнения работы на карту ПриватБанка или если исполнитель в Киеве, оплачу наличными при встрече.