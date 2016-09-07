Нужна ретушь 2 фото.

2 студийных портретных фото (raw). Нужно привести в божеский вид ("подрезать" неаккуратные волосы и выровнять линию спины и – куда же без этого –

живота) и сделать в нескольких цветах (фильтрами?). 1 фото нужно обработать сегодня (или завтра до 10.00 am). Вторую - завтра в течение дня, не так срочно. Прошу в откликах писать стоимость и сроки исполнения. Спасибо.