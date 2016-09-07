Убрать фон с фотографии

Обработка фотографийЗакрыт22 заявки254 просмотра
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Требуется убрать фон с фотографии (портрета). Сделать нужно сейчас.

Оплата WMR, ЯД, Альфа-клик.

7 лет назад
fat
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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