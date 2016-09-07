Необходимо почистить (убрать фон) у довольно большого количества фото. Пример исходного фото и почищенного во вложении. Называйте цену за чистку 10 фото и срок выполнения. Фото довольно много, а результат нужен довольно срочно, потому необходимо несколько человек. Оплата ...
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Требуется убрать фон с фотографии (портрета). Сделать нужно сейчас.
Оплата WMR, ЯД, Альфа-клик.
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