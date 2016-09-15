Художественная обработка фотографий

Обработка фотографийЗавершен18 заявок359 просмотров
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Нужно обработать фото:

- конвертация из RAW, цветокоррекция, коррекция свето-тени, контраста;

- ретушь, художественная ретушь;

Примеры и тест (фото для обработки) вышлю на почту.

Предлагайте цены.

7 лет назад
Kleo7
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Sven9
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Отличная работа! Рекомендую в качестве ответственного и грамотного специалиста. Четкое понимание ТЗ, соблюдение сроков, мгновенный выход на связь - наиболее приоритетные для меня качества, которые на пятибальном уровне в данном исполнителе. Работа была проделана оперативно, на высоком уровне, пожелания в процессе работы исправлялись быстро и качественно. Всё сделано отлично, с творческим подходом и художественным вкусом. Спасибо за плодотворное сотрудничество. Работаем дальше.
Отличный заказчик, рекомендую! Взаимодействие сразу у нас пошло и проблем вообще никаких не было, все четко, понятно, конкретные цели и задачи. Оплата в срок, без проблем и каких-либо задержек! Рекомендую всячески!
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