Художественная обработка фотографий

Задание для того, кто профессионально владеет фотошопом, чтобы даже нельзя было сказать, что это было вырезано: 1) Убрать фон с 2 фотографий, подобрать яркость/контрастность, убрать мелкие недочёты 2) На одну из фотографий наложить 2 картинки, которые уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать фото:
- конвертация из RAW, цветокоррекция, коррекция свето-тени, контраста;
- ретушь, художественная ретушь;
Примеры и тест (фото для обработки) вышлю на почту.
Предлагайте цены.
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