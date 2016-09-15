Художественная обработка фотографий

Отличная работа! Рекомендую в качестве ответственного и грамотного специалиста. Четкое понимание ТЗ, соблюдение сроков, мгновенный выход на связь - наиболее приоритетные для меня качества, которые на пятибальном уровне в данном исполнителе. Работа была проделана оперативно, на высоком уровне, пожелания в процессе работы исправлялись быстро и качественно. Всё сделано отлично, с творческим подходом и художественным вкусом. Спасибо за плодотворное сотрудничество. Работаем дальше.