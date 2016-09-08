Opencart 2.0 - добавить вотерматк (watermark) на картинку продукции

Обработка фотографийЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Добрый день!

Для сайта http://bambini36.ru/ - нужен  вотерматк (watermark) на картинки продукции в правом нижнем углу в виде логотипа.

Логотип во вложение.

OpenCart
7 лет назад
whoiam13
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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