Обработать фото для добавления товаров интернет магазин

Обработка фотографийЗавершен24 заявки527 просмотров
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Нужно обработать 126 фото сделать у них одинаковый фон и единообразный водяной знак для сайта mastp.ru. Пример фото в прикрепление.

7 лет назад
serjilio
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$30
1 день
Все хорошо, рекомендую!
Сергей отличный заказчик. Четкая задача и моментальная оплата. Благодарю.
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