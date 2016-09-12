Сделать простой калаж из фото

Обработка фотографийЗакрыт68 заявок622 просмотра
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Есть 6 фото нужно сделать простой коллаж

Чтобы смотрелось прикольно

Фон прозрачный, какие то будут наклоненны

Это будем помещать на сайт

желательно сделать для каждой картинки рамочку

оплата по факту

150 рублей

Оплата любым удобным способом

7 лет назад
aivengom
Максим 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
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