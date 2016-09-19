Фото коллаж

$15
Обработка фотографийЗавершен30 заявок419 просмотров
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На юбилей друга, хочу сделать фото коллаж из 4 фотографий где он будет в роли разных персонажей, типа байкера, например в бандане и косухе и еще 3 персонажа. Детали в личку

7 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
Выбранный исполнитель
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
7 лет назад
$18
1 день
Алла, отличный исполнитель. Работает до победного конца, учла все мои пожелания и правки. Было много ответов на проект, но сразу выбрал Аллу, так как понравилось что делает, рекомендую!
Алексей отличный заказчик знает чего хочет и понятно объясняет что требуется.Быстрая своевременная оплата.Буду рада дальнейшему сотрудничеству.Мои рекомендации всем фрилансерам!