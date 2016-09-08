Требуется SEO-продвижение интернет-магазина

Добрый день!

Нужен специалист с опытом работы в продвижении ecommerce-сайтов, для раскрутки нового интернет-магазина тематики женской одежды. Если результаты будут положительными, мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество.

Основные KPI на которые ориентируемся: рост трафика и объемов продаж. Интересует видимость по ключевым словам, связанным с запросами типа:

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и т. п.

Подробное СЯ пока в работе.

Результат будем оценивать в формате отчетов через сторонний сервис: seo-reports.ru

Освоить работу с указанным инструментом несложно, а информация по трафику выводится как есть, что-либо свое “дорисовать” не получится.