Мочерняк Ігор Васильович
Skype: ihormochernyak
Особиста інформація
День народження 18.05.1990
Місце проживання Івано-Франківськ ,Україна
Громадянство Українське
Рід чоловічий
Сімейний стан неодружений
Освіта
2006-2010 – денна форма Коломийський Політехнічний коледж
закінчив Факультет ремонт і обслуговування обладнання хімічної та нафто-газопереробної промисловостей
Спеціальніть
механік
2010-2013 – денна форма Львівський Національний лісотехнічний університет
закінчив Факультет інженерна механіка
Спеціальніть
інженер-механік
Досвід
4 роки в коледжі написання статей в місцеву газету ;
вивчення системи UCOZ та знання всіх нюансів по створенні сайтів в цій системі-6 років
Протягом 6 років займаюсь розробкою дизайнів для мобільних додатків
в Photoshop CC - 6 років
в Sketch - 5 років
в Adobe XD - 4 роки .
Добре володію англійською, російською та українською мовами.
Інтереси
- просувати сайти в пошукових системах
- розробка дизайну додатка з нуля
- створення сайтів
- розробка макетів додатка
- розробка прототипів
- вивчення нових програм для створення інтерактивного прототипу
Організаторські здібності, швидко вчуся та легко вливаюся в колектив, креативність мислення, відповідальний, прагнення до постійного росту та розвитку, шкідливих звичок немає.
Портфолио
- Дизайн под iPad Pro 10"352 просмотра
- Дизайн интернет магазина для iPhone356 просмотров
- Wireframe для мобильного приложения405 просмотров
- Sport app for iPad305 просмотров
- Приложение по заказу еды323 просмотра