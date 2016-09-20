mocherniak

Игорь mocherniak

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
РЕЗЮМЕ

Мочерняк Ігор Васильович

Skype: ihormochernyak

[email protected]

Особиста інформація 

День народження 18.05.1990

Місце проживання Івано-Франківськ ,Україна

Громадянство Українське

Рід чоловічий

Сімейний стан неодружений

Освіта

2006-2010 – денна форма Коломийський Політехнічний коледж

закінчив Факультет ремонт і обслуговування обладнання хімічної та нафто-газопереробної промисловостей

 Спеціальніть 

механік

2010-2013 – денна форма Львівський Національний лісотехнічний університет

закінчив Факультет інженерна механіка 

 Спеціальніть 

інженер-механік

Досвід

4 роки в коледжі написання статей в місцеву газету  ;

вивчення системи UCOZ та знання всіх нюансів по створенні сайтів в цій системі-6 років

Протягом 6 років займаюсь розробкою дизайнів для мобільних додатків 

в Photoshop CC - 6 років

в Sketch - 5 років

в Adobe XD - 4 роки .

Добре володію англійською, російською та українською мовами.

Інтереси

  • просувати сайти в пошукових системах
  • розробка дизайну додатка з нуля
  • створення сайтів
  • розробка макетів додатка
  • розробка прототипів
  • вивчення нових програм для створення інтерактивного прототипу
Про себе

Організаторські здібності, швидко вчуся та легко вливаюся в колектив, креативність мислення, відповідальний, прагнення до постійного росту та розвитку, шкідливих звичок немає. 

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Отзывы заказчиков

andrew2036
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$170
10 баллов
5 лет назад
Нужен дизайн мобильного приложения.
Очень нравится профессионализм Игоря. Невероятно доволен сотрудничеством. Однозначно рекомендую
Один из лучших заказчиков с которыми я работал. Буду рад сотрудничать в будущем.
Ответный отзыв
Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
$35
6 баллов
9 лет назад
Составить семантическое ядро
В целом работа выполнена. Получил работу на свои деньги
Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$15/час
от $100от 1 дня
#62
Контекстная реклама
нет отзывов
$8/час
от $50от 6 часов
#316