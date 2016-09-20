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Мочерняк Ігор Васильович

Skype: ihormochernyak

[email protected]

Особиста інформація

День народження 18.05.1990

Місце проживання Івано-Франківськ ,Україна

Громадянство Українське

Рід чоловічий

Сімейний стан неодружений

Освіта

2006-2010 – денна форма Коломийський Політехнічний коледж

закінчив Факультет ремонт і обслуговування обладнання хімічної та нафто-газопереробної промисловостей

Спеціальніть

механік

2010-2013 – денна форма Львівський Національний лісотехнічний університет

закінчив Факультет інженерна механіка

Спеціальніть

інженер-механік

Досвід

4 роки в коледжі написання статей в місцеву газету ;

вивчення системи UCOZ та знання всіх нюансів по створенні сайтів в цій системі-6 років

Протягом 6 років займаюсь розробкою дизайнів для мобільних додатків

в Photoshop CC - 6 років

в Sketch - 5 років

в Adobe XD - 4 роки .

Добре володію англійською, російською та українською мовами.

Інтереси

просувати сайти в пошукових системах

розробка дизайну додатка з нуля

створення сайтів

розробка макетів додатка

розробка прототипів

вивчення нових програм для створення інтерактивного прототипу

Організаторські здібності, швидко вчуся та легко вливаюся в колектив, креативність мислення, відповідальний, прагнення до постійного росту та розвитку, шкідливих звичок немає.