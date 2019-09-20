andrew2036

Нужен разработчик с хорошим опытом в ionic+cordova. Удаленная работа. Обязательно иметь mac pro и знания, как писать работающий код, для ios и android
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$170
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приложение - note keeper. Для начала 10 экранов, но настроены на долгосрочное сотрудничество. Основное требование - соответствие последним трендам мобильного дизайна. Если Вы следите за мировыми трендами и для Вас мобильный дизайн ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен5 лет назад
Проект на Angular 8 + bootstrap https://yadi.sk/d/xMgqRB8DMKm1RA/editors_page.jpg https://yadi.sk/d/xMgqRB8DMKm1RA/message.jpgHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Проект на Angular 8 + Bootstrap 4. Нужно будет сверстать 2 странички и потом внести правки в существующие. страницы https://yadi.sk/d/ElKoKg1JgH1Krg Правки отдельно оговорим исходя из временных затрат в вашего доллар/часHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$170
10 баллов
5 лет назад
Один из лучших заказчиков с которыми я работал. Буду рад сотрудничать в будущем.
Ответный отзыв
Очень нравится профессионализм Игоря. Невероятно доволен сотрудничеством. Однозначно рекомендую
$5
10 баллов
6 лет назад
AngularBootstrap
Отличный фид Бэк, оплата не заставляет ждать, все в лучшем виде.
Ответный отзыв
Второй раз работаю с Андреем. Все как и в первый: качественно и в срок. Однозначно обращусь еще.
$5
10 баллов
6 лет назад
AngularBootstrap
Хороший заказчик. Андрей очень оперативен, оплата вовремя. Очень приятно было работать)
Ответный отзыв
Несмотря на большую разницу во времени, с Андреeм достаточно удобно было общаться. Он отлично справился с заданием в оговоренные сроки. Понравилось качество кода. Однозначно рекомендую к сотрудничеству