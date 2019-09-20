andrew2036

Андрей Каня andrew2036

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$170
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mocherniak
Игорь 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$170
10 баллов
5 лет назад
Нужен дизайн мобильного приложения.
Один из лучших заказчиков с которыми я работал. Буду рад сотрудничать в будущем.
Очень нравится профессионализм Игоря. Невероятно доволен сотрудничеством. Однозначно рекомендую
Ответный отзыв
bufer173
Андрей 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужна адаптивная верстка 2-х страниц.
AngularBootstrap
Отличный фид Бэк, оплата не заставляет ждать, все в лучшем виде.
Второй раз работаю с Андреем. Все как и в первый: качественно и в срок. Однозначно обращусь еще.
Ответный отзыв
bufer173
Андрей 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужно сверстать 2 страницы и внести правки в существующие
AngularBootstrap
Хороший заказчик. Андрей очень оперативен, оплата вовремя. Очень приятно было работать)
Несмотря на большую разницу во времени, с Андреeм достаточно удобно было общаться. Он отлично справился с заданием в оговоренные сроки. Понравилось качество кода. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв