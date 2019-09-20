bufer173

Андрей bufer173

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-разработка,дизайн,сайты под ключ.

Сайты на PHP HTML5 CSS3 Javascript

ЧТО ДЕЛАЮ?

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.

НАВЫКИ

Верстка: Gulp / HTML5 ( Pug ) / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery

Программирование:  PHP / JavaScript

Базы данных: Mysql / Mysqli / PostgreSQL

Системы управления контентом:  WordPress,  Drupal 7, opencart 2,3.

СХЕМА РАБОТЫ

Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- отзыв. 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

andrew2036
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужна адаптивная верстка 2-х страниц.
AngularBootstrap
Второй раз работаю с Андреем. Все как и в первый: качественно и в срок. Однозначно обращусь еще.
Отличный фид Бэк, оплата не заставляет ждать, все в лучшем виде.
Ответный отзыв
andrew2036
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужно сверстать 2 страницы и внести правки в существующие
AngularBootstrap
Несмотря на большую разницу во времени, с Андреeм достаточно удобно было общаться. Он отлично справился с заданием в оговоренные сроки. Понравилось качество кода. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
Хороший заказчик. Андрей очень оперативен, оплата вовремя. Очень приятно было работать)
Ответный отзыв
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $200от 5 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$8/час
от $300от 15 дней
нет рейтинга