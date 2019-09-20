Веб-разработка,дизайн,сайты под ключ.
Сайты на PHP HTML5 CSS3 Javascript
ЧТО ДЕЛАЮ?
Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.
НАВЫКИ
Верстка: Gulp / HTML5 ( Pug ) / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery
Программирование: PHP / JavaScript
Базы данных: Mysql / Mysqli / PostgreSQL
Системы управления контентом: WordPress, Drupal 7, opencart 2,3.
СХЕМА РАБОТЫ
Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- отзыв.
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
AngularBootstrap
Второй раз работаю с Андреем. Все как и в первый: качественно и в срок. Однозначно обращусь еще.
Ответный отзыв
Отличный фид Бэк, оплата не заставляет ждать, все в лучшем виде.
$5
10 баллов
6 лет назад
AngularBootstrap
Несмотря на большую разницу во времени, с Андреeм достаточно удобно было общаться. Он отлично справился с заданием в оговоренные сроки. Понравилось качество кода. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Андрей очень оперативен, оплата вовремя. Очень приятно было работать)
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