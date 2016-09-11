Кластеризация сем. ядра

Добрый день! Нужно продвинуть сайт в поисковиках: Яндекс, Google, Mail.ru Сайт: по запросу Регион: Казань. Напишите пожалуйста сроки и цены. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже собранное сем. ядро, нужно:
1. добить его из своих источников (если что-то найдется - хорошо, нет - значит нет)
2. разбить запросы на посадочные страницы, полностью сформировав структуру сайта
подробности в ЛС.
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