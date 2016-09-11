Кластеризация сем. ядра

Нужно собрать все вопросы, что есть по определенным поисковым запросам. Запросов - 6 штук. На выходе мне нужен файл эксель со столбцами: запрос, частотность по Москве. Запросы можно склонять. Пример вопросов: как пользоваться (запрос) как (запрос) можно ли (запрос) что это такое (запрос) что это (запрос) как это (запрос) И ...