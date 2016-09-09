SEO на Bombatut.RU

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок188 просмотров
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Внутренняя и внешняя оптимизация сайта.

Продвижение сайта в поисковых системах.

Проведение комплексного аудита сайта и составление рекомендаций.

Анализ поведения пользователей.

Анализ сайтов конкурентов.

Составление плана продвижения.

Оперативное реагирование на изменение алгоритмов поисковых систем.

Контроль и корректировка процесса продвижения проектов, совершенствование технологий оптимизации.

Подготовка отчетов/аналитики.

Ведение, наполнение и продвижение групп в социальных сетях

Размещение информации на форумах, тематических порталах

7 лет назад
bombatut
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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