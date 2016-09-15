Нужно собрать все вопросы по определенным запросам

Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок248 просмотров
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Нужно собрать все вопросы, что есть по определенным поисковым запросам. Запросов - 6 штук.

На выходе мне нужен файл эксель со столбцами: запрос, частотность по Москве.

Запросы можно склонять. 

Пример вопросов:

как пользоваться (запрос)

как (запрос)

можно ли (запрос)

что это такое (запрос)

что это (запрос)

как это (запрос)

И т.д. 

Интересует цена и сроки. Если нужны подробности какие-то - пишите в личку. 

7 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранные исполнители
89236470002
Сергей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-2)
7 лет назад
$4
1 день
Все сделано, спасибо!
Спасибо за сотрудничество , приятно было поработать
Innesiya
Инна 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$11
1 день
Все сделано, спасибо!
Несмотря на некоторые разногласия с заказчиком, сотрудничество состоялось
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