Нужно собрать все вопросы по определенным запросам

Нужно собрать все вопросы, что есть по определенным поисковым запросам. Запросов - 6 штук.

На выходе мне нужен файл эксель со столбцами: запрос, частотность по Москве.

Запросы можно склонять.

Пример вопросов:

как пользоваться (запрос)

как (запрос)

можно ли (запрос)

что это такое (запрос)

что это (запрос)

как это (запрос)

И т.д.

Интересует цена и сроки. Если нужны подробности какие-то - пишите в личку.