Привлечение трафика на лендинг (Партнерский маркетинг)

Тема бизнеса – подбор персонала в Отделы Продаж (HR-рекрутинг)

Задача – привлечение качественного трафика на сайт, либо на самостоятельно-разработанные инструменты, для аккумулирования трафика с целью получения заявки от клиента и последующей продажи.

Условия сотрудничества:

1. От Партнера требуется довести клиента до заявки на лендинге, либо на разработанном на его усмотрении ресурсе (после предварительного согласования).

2. Первым этапом работы будет город Уфа, далее – все города-миллионники России;

3. На тестовом этапе Партнер организует 50 заявок на сайте. После их проработки совместно определяем качество трафика и конверсию заявок во встречи и продажи. С тестовых продаж Партнер получает 30% от выручки. Средний чек сделок от 30 000 рублей;

4. После проверки Партнера, при качественном трафике, обговаривается оплата за встречу или заявку на лендинге в зависимости от полученной конверсии. В случае ухудшения трафика после перевода оплаты за заявку, Партнер вновь переводится на оплату за продажу.

5. Для контроля своих клиентов и корректности платежей Партнеру предоставляется любая информация по его запросу. Возможен самостоятельный прозвон клиентов для финальной проверки в формате Отдела Качества по заранее обговоренному скрипту.

Дальнейшее обсуждение условий обговариваются с заинтересованными Партнерами