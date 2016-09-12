Добавление в каталоги (SEO) сайта музыкальной тематики (English)

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Нужно добавить сайт музыкально-образовательной тематики (классическая музыка) в англоязычные бесплатные каталоги музыкальной или образовательной тематики. 

Требования к исполнителю - понимание что такое SEO для оценки авторитетности каталога и качества ссылок, знание английского на начальном уровне, умение искать в гугле нужную информацию. 

Оплата сдельная  1,0 - 1,5 $ за одну ссылку.  Оплата за каждые 10 ссылок. 

7 лет назад
litvin
Максим 
46 летЧехия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 отзывов
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