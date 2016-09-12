Добавление в каталоги (SEO) сайта музыкальной тематики (English)

Нужно добавить сайт музыкально-образовательной тематики (классическая музыка) в англоязычные бесплатные каталоги музыкальной или образовательной тематики.

Требования к исполнителю - понимание что такое SEO для оценки авторитетности каталога и качества ссылок, знание английского на начальном уровне, умение искать в гугле нужную информацию.

Оплата сдельная 1,0 - 1,5 $ за одну ссылку. Оплата за каждые 10 ссылок.