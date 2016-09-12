SEO-специалист для постоянной удаленной работы

Большой отраслевой проект ищет опытного SEO-специалиста на стабильную, удаленную работу вкоманде.

Мы предлагаем:

1) Работу из дома (не менее 40 часов в неделю)по удобному Вам графику.

2) Достойную оплату.

3) Интересные, сложные задачи, которые помогаютразвиваться.

4) Перспективы карьерного роста.

5) Оплату литературы для профессионального развития.

6) Дружный коллектив без лишних формальностей исубординаций.

Требования:

1) Большой опыт в SEO-продвижении, наличие реальных результатов всложных тематиках.

2) Аналитический склад ума, умение видеть тенденции развития поисковых систем,

способность строить тактику продвижения с учетом как перспективных

возможностей, так и перспективных рисков.

3) Умение организовывать работу команды, необходимой для достижения результата

(внутренние исполнители – программисты, редакторы и внешние).

4) Умение эффективно работать с большим семантическим ядром из сотен запросов.

5) Никаких совмещений и параллельных проектов. Нам нужен человек, который может

и хочет сосредоточиться на одной большой задаче.

5) Гражданство РФ.

6) Аккуратность, перфекционизм, трудолюбие.

Если Вас заинтересовала эта вакансия в отклике обязательно ответьте на

следующие вопросы:

1) Максимально подробно расскажите о своем опыте в SEO-продвижении: какие сайты вели, по каким тематикампродвигали, каких результатов за какой срок удалось достичь.

2) Опишите в нескольких абзацах текущие тенденции в SEO-продвижении и кратко сформулируйте актуальные,перспективные, на Ваш взгляд, подходы к продвижению.

3) Кратко опишите, чем, на Ваш взгляд, будет отличаться работа над SEO большого ресурса с тысячами страниц отпродвижения сайта средней компании.

СПАСИБО! Не жалейте времени для ответов навопросы. Чем больше Вы напишите, тем внимательнее мы рассмотрим Вашу

кандидатуру!