SEO-специалист для постоянной удаленной работы

Добрый день. 1. Мы предоставляем тематику и несколько ключевых фраз, которые нужно спарсить по КейКоллектору. Слова, которые нужно спарсить в этом файле https://docs.google.com/spreadsheets/d/1niOhbn12I-xhcvPrLamJFF5J7XBLtFd4HqPE3zqKpns/edit#gid=0 2. После сбора данных в кейколлекторе вы получите файл со списокм ключ слов. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Большой отраслевой проект ищет опытного SEO-специалиста на стабильную, удаленную работу вкоманде.
Мы предлагаем:
1) Работу из дома (не менее 40 часов в неделю)по удобному Вам графику.
2) Достойную оплату.
3) Интересные, сложные задачи, которые помогаютразвиваться.
4) Перспективы карьерного роста.
5) Оплату литературы для профессионального развития.
6) Дружный коллектив без лишних формальностей исубординаций.
Требования:
1) Большой опыт в SEO-продвижении, наличие реальных результатов всложных тематиках.
2) Аналитический склад ума, умение видеть тенденции развития поисковых систем,
способность строить тактику продвижения с учетом как перспективных
возможностей, так и перспективных рисков.
3) Умение организовывать работу команды, необходимой для достижения результата
(внутренние исполнители – программисты, редакторы и внешние).
4) Умение эффективно работать с большим семантическим ядром из сотен запросов.
5) Никаких совмещений и параллельных проектов. Нам нужен человек, который может
и хочет сосредоточиться на одной большой задаче.
5) Гражданство РФ.
6) Аккуратность, перфекционизм, трудолюбие.
Если Вас заинтересовала эта вакансия в отклике обязательно ответьте на
следующие вопросы:
1) Максимально подробно расскажите о своем опыте в SEO-продвижении: какие сайты вели, по каким тематикампродвигали, каких результатов за какой срок удалось достичь.
2) Опишите в нескольких абзацах текущие тенденции в SEO-продвижении и кратко сформулируйте актуальные,перспективные, на Ваш взгляд, подходы к продвижению.
3) Кратко опишите, чем, на Ваш взгляд, будет отличаться работа над SEO большого ресурса с тысячами страниц отпродвижения сайта средней компании.
СПАСИБО! Не жалейте времени для ответов навопросы. Чем больше Вы напишите, тем внимательнее мы рассмотрим Вашу
кандидатуру!
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