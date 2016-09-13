Специалист по подбору запросов для SEO-продвижения

$170
Поисковые системы (SEO)Закрыт49 заявок1072 просмотра
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Здравствуйте!

Срочно требуется специалист по подбору запросов (семантического ядра)  для SEO-продвижения сайтов

Ежедневно присылаем ~10 заказов на подбор запросов для сайтов разных тематик. Требуется составить от 30 до 200 запросов (в каждом заказе будет указано точное количество). В заказе будет указано, на какие группы запросов нужно сделать упор при составлении семантического ядра.

Стоимость подбора запросов для 1 сайта: 50 рублей. Варианты оплаты: Webmoney, Qiwi, Tinkoff

Ищем специалиста для долгосрочного сотрудничества!

Всем спасибо! Оставляйте ваши заявки

7 лет назад
e_snezhina
Елена 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад