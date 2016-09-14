Провести тщательную внутреннюю оптимизацию сайта

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок196 просмотров
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Сайт - vipaqua.ru

система битрикс

Нужно настроить грамотно редиректы после обновления движка, прописать теги и тдп

Задача только для опытных оптимизаторов, предпочтение для тех кто умеет работать с битриксом

7 лет назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад