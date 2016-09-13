Нужно проставить около 500 ссылок на блогах, форумах

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки153 просмотра
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Нужно по списку адресов страниц проставить около 500 ссылок на различных блогах, форумах и т.д. Ссылки нужно сопроводить не рекламным текстом.

Пишите, пожалуйста, свою часовую ставку.

7 лет назад
zinoda
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад