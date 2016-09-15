Постинг на форумах

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка219 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются сотрудники, которые смогут размещать качественные комментарии с ссылками на сайты на разных форумах.

Мы даём Вам список простых требований к форумам и содержанию постов, а также список ссылок. Ваша задача:

  • Найти подходящий форум и тему на нём;
  • Зарегистрировать аккаунт, заполнить профиль и разместить несколько "левых" сообщений;
  • Продумать, написать и разместить комментарий с ссылкой (иногда и без ссылки или например с определённой картинкой);
  • Внести информацию о размещённой ссылке в отчётную таблицу.
Обязательно в наличии:

  • Навыки работы с форумами, умение размещать в постах ссылки и картинки;
  • Умение быстро находить информацию в интернете;
  • Базовые навыки работы с Excel;
  • Грамотность, способность формировать понятные предложения и писать на разные темы (от одежды до мотоциклов);
  • Skype, Gmail почта;
Оплата через 7 дней после выполнения пакета заданий.

Больше подробностей по ссылке: http://seo-wiki.pro/

7 лет назад
RomanovCrowd
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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