Собрать семантическое ядро

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок187 просмотров
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есть блог pt-blog.ru 

нужно семантическое ядро к нему в размере 500 ключей с указанием частотности запросов с "!" и уровня конкуренции по каждому ключу. срок – до 4 дней. 

Цену прошу указывать за количество ключей. если есть вопросы, которые необходимо уточнить, задавайте. 

Жду предложений по цене. Спасибо!

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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