Собрать семантическое ядро

сайт: investnet.pro запросы: инвестировать деньги стартап инвесторы для малого бизнеса инвесторы для стартапов найти инвестора для открытия бизнеса требования: 1. Вывод в топ-10 яндекса и гугла по России ( если геозависимые регионы то Москва и Область) 2. Заключение договора 3. Безналичная оплата укажите стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть блог pt-blog.ru
нужно семантическое ядро к нему в размере 500 ключей с указанием частотности запросов с "!" и уровня конкуренции по каждому ключу. срок – до 4 дней.
Цену прошу указывать за количество ключей. если есть вопросы, которые необходимо уточнить, задавайте.
Жду предложений по цене. Спасибо!
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