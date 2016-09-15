Собрать семантическое ядро

есть блог pt-blog.ru

нужно семантическое ядро к нему в размере 500 ключей с указанием частотности запросов с "!" и уровня конкуренции по каждому ключу. срок – до 4 дней.

Цену прошу указывать за количество ключей. если есть вопросы, которые необходимо уточнить, задавайте.

Жду предложений по цене. Спасибо!