Seo продвижение интернет магазина ортопедии

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок208 просмотров
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Ищу seo специалиста для продвижения сайта интернет магазина матрасов и ортопедических изделий.

Обязанности:

Внутренняя и внешняя оптимизация.

Вывод сайта в Топ – 10 Yandex  по сформированному сем.ядру по Москве и СПб.

Требования:

Понимание работы поисковых систем.

Опыт продвижения от 3 лет

Бюджет около 15 тыс.руб

Пишите стоимость вашей работы+ примерный бюджет на продвижение

Сайт уже продвигается, надо улучшать и поддерживать. Нужно в разы увеличить трафик.

Пишите, что готовы сделать для продвижения и портфолио.

7 лет назад
zubr1987
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад