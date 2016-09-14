Seo продвижение интернет магазина ортопедии

Есть сайт лечение-суставов.рус требуется привлечь 100 посетителей в день из поисковых систем по поисковым фразам. На сайте сделано: 1. Есть семантическое ядро. Свое и конкуренты. 2. Сделана внутренняя оптимизация. Возможно не полностью - обсуждается. Оплата СТРОГО за результат. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу seo специалиста для продвижения сайта интернет магазина матрасов и ортопедических изделий.
Обязанности:
Внутренняя и внешняя оптимизация.
Вывод сайта в Топ – 10 Yandex по сформированному сем.ядру по Москве и СПб.
Требования:
Понимание работы поисковых систем.
Опыт продвижения от 3 лет
Бюджет около 15 тыс.руб
Пишите стоимость вашей работы+ примерный бюджет на продвижение
Сайт уже продвигается, надо улучшать и поддерживать. Нужно в разы увеличить трафик.
Пишите, что готовы сделать для продвижения и портфолио.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Сайт - vipaqua.ru система битрикс Нужно настроить грамотно редиректы после обновления движка, прописать теги и тдп Задача только для опытных оптимизаторов, предпочтение для тех кто умеет работать с битриксомПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется услуга по ручной покупке и размещению ссылок для сайта компании, оказывающей услуги по вступлению в СРО, сертификации ИСО. Желательно наличие портфолио по данному направлению.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется сайт автомобильной тематики. Посещаемость 20 - 30. Необходимо поднять её до 40 - 50 в сутки стабильно. Пишите цену и сроки.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо комплексное сео продвижение сайта текстильной тематики. . От Вас список работ, цена и сроки. (сайт textilgid.ru) Оплата поэтапнаяПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно по списку адресов страниц проставить около 500 ссылок на различных блогах, форумах и т.д. Ссылки нужно сопроводить не рекламным текстом. Пишите, пожалуйста, свою часовую ставку.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $62
Работа для тех, кто уверенно владеет программой Key Collector. Есть 1300 тем для статей. Необходимо спарсить все хвосты по каждому из этих ключей. Т.е. простой парсинг по маске. Обычная рутинная работа. На выходе получится 1300 групп ключевых слов. Тематика ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Составить семантическое ядро. Около 1000 страниц Напишите вашу стоимость для одной страницыПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $170
Здравствуйте! Срочно требуется специалист по подбору запросов (семантического ядра) для SEO-продвижения сайтов Ежедневно присылаем ~10 заказов на подбор запросов для сайтов разных тематик. Требуется составить от 30 до 200 запросов (в каждом заказе будет указано точное количество). ...Поисковые системы (SEO)49 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужен специалист который сможет и желательно имел опыт по продвижение сайта по запорной арматуре по России, нужны реальные заказы, много!!! Вот сайт http://trubalt.ru/Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт7 лет назад