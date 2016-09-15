Продвижение сайта в ТОП-10

Работа для тех, кто уверенно владеет программой Key Collector. Есть 1300 тем для статей. Необходимо спарсить все хвосты по каждому из этих ключей. Т.е. простой парсинг по маске. Обычная рутинная работа. На выходе получится 1300 групп ключевых слов. Тематика ...