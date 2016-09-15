Продвижение сайта в ТОП-10

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок226 просмотров
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 сайт:

investnet.pro

 запросы:

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 требования:

1. Вывод в топ-10 яндекса и гугла по России ( если геозависимые регионы то Москва и Область)

2. Заключение договора

3. Безналичная оплата

укажите стоимость и сроки.

7 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад