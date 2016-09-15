Необходим тИЦ 100+

Необходимо поднять тИЦ сайта от 100 и более, в данный момент сайт имеет тИЦ 10, домену 5 лет

Каждая сотня тИЦ оплачивается, как 100 USD

Домен предоставлю в ЛС

Я вас очень прошу, не надо предлагать мне купить какие то кейсы, аудиты по 13 тысяч и тд... Есть четкая задача, тИЦ 100 или больше, есть цена 100 USD или больше, давайте от этого и отталкиваться...

Все ваши заготовки из 20 пунктов о семантическом ядре и бла бла бла, не нужно копипастить в заявку.

Спасибо.