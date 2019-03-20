Разработать мобильное приложение для службы доставки еды. iOs + Android.

Стандартный функционал: меню товаров (подтягивается с нашего сайта или из CRM-системы, оформление заказа, отправка заказа в CRM-систему). Подробное ТЗ будет предоставлено.

Аналогичное приложение-пример, которое нравится: Якитория.

Можно и нужно использовать уже готовые модули, шаблоны, ассеты и пр. для ускорения и удешевления разработки.

Обязательно необходимо опыт аналогичных разработок.

P.S. в отклике просьба сразу обозначить сроки и стоимость + ссылки на аналогичные ваши работы.