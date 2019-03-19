Телеграм бот для airdrop

Здравствуйте. Необходимо разработать простое мобильное приложение для Android и залить его в Google Play. Приложение для регистрации водителем такси. Приложение должно состоять из нескольких кнопок: - Регистрация. При клике открывается форма в которой заполняются несколько полей, типа: Имя, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
от вас нужен оперативный ответ с данными
1 - недостающие данные по тз (если вдруг есть)
2 - срок разработки и тестирования
3 - стоимость под ключ
https://docs.google.com/document/d/13e2IvDAYuafalz23-xu5Np06M3A6N133D1jRBpWP-i4/edit?usp=sharing
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