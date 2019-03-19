Телеграм бот для airdrop

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки159 просмотров
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1 - недостающие данные по тз (если вдруг есть)

2 - срок разработки и тестирования

3 - стоимость под ключ

https://docs.google.com/document/d/13e2IvDAYuafalz23-xu5Np06M3A6N133D1jRBpWP-i4/edit?usp=sharing

5 лет назад
biliyoleksandr
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад