Коллеги, нужно доработать приложение. На текущий момент по ТЗ готово около 80% 1. Нужно доделать анимацию 2. Закрыть (в основном контентные) правки.
Создание приложения на (iOS/android) для сайта Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание приложения на (iOS/android) для сайта Битрикс . Приложение с каталогом товаров и карзиной.
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