Андроид приложение

Привет, у меня есть техническое задание по разработке приложения на андроид.

Нужно разработать модульное приложение.

Где люди сначала смотрят видео урок, потом выполняют тестовые задания.

Набросал небольшую блок схему.

Для начала сильно упрощенная схема работы приложения, после уже наполненная небольшими функциями.

Жду от вас коммерческое предложение.

Просьба в калькуляции указать пошаговую стоимость , а не полную сумму. Это связано с тем, что это малая часть того, что нужно сделать и в последующем нужна будет тех поддержка.