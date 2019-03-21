Получить .apk файл с приложения Aptoide

Задание в шапке. Пишите сроки и цену. По предоплату не работаю. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chatly.android
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо получить .apk файл из магазина приложений Aptoide https://aptoide.com/en/home
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