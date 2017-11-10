Настроить редирект с сайта (WordPress) на телеграмм-канал.

Настроить редирект с сайта (WP) на телеграмм-канал.

Редирект будет срабатывать, если у ссылки есть «переменная отслеживания».

То есть:

1. Публикуем в фейсбук пост-ссылку вида

сайт.ru/страница?utm_tag=...

2. При нажатии на пост-ссылку вместо сайта с текстом посетитель редиректится на телеграмм-канал:

t.me/канал

3. Если же обращение идет с сервера FB – то выдается стандартный контент с сайта.

Просим откликнуться всех, кто готов прямо сейчас связаться и в онлайне за 2-3 часа реализовать задачу по БС.

(если есть альтернативное предложение, пишите, буду рад рассмотреть)