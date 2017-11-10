Настроить редирект с сайта (WordPress) на телеграмм-канал.

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Завершен3 заявки189 просмотров

Настроить редирект с сайта (WP) на телеграмм-канал. 

Редирект будет срабатывать, если у ссылки есть «переменная отслеживания».  

То есть: 

1. Публикуем в фейсбук пост-ссылку вида 

сайт.ru/страница?utm_tag=...  

2. При нажатии на пост-ссылку вместо сайта с текстом посетитель редиректится на телеграмм-канал: 

t.me/канал 

3. Если же обращение идет с сервера FB – то выдается стандартный контент с сайта. 

Просим откликнуться всех, кто готов прямо сейчас связаться и в онлайне за 2-3 часа реализовать задачу по БС. 

(если есть альтернативное предложение, пишите, буду рад рассмотреть)

WordPress
8 лет назад
topexpert
Михаил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! За полчаса, тут же, в онлайне сделал мою задачу. Нашел оригинальное и простое решение. Благодарю! Рекоменду к сотрудничеству
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад