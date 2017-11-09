Около 30 страниц (уник.дизайн). перенос с ucoz Блог Детали в ЛС
Добавление модуля PayU на Magento 1.9 + несколько доработок под модуль
1) Подключаем модуль PayU на сайт (Ключи уже есть) нужно только его подключить и настроить.
2) Поставить возможность оплаты онлайн от 3к рублей http://prntscr.com/h8baja если сумма заказа ниже кнопка не кликабельна.
3)Сделать автоматическую скидку при оплате онлайн ( например заказ стоит 6 300, при выборе оплаты заказ картой онлайн, автоматически прогружается скидка, к примеру 6% и клиент оплачивает 5 922 р.) Клиент должен иметь возможность самостоятельно устанавливать скидку из админки.
4)Оплата онлайн производится по логике обычной оплаты, т.е. ты сначала заполняешь все необходимые поля, выбираешь метод доставки, и только потом, если все условия соблюдены, можешь платить картой.
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